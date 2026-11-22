Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş Fuzul: Dotson 2, Walker 12, Jeffries 8, Metecan Birsen 5, Zizic 10, Berk Uğurlu 5, Morgan 10, Wilbekin 21, Omoruyi 4, Brown 2, Furkan Korkmaz 13

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 2, Horton-Tucker 34, Juzang 9, Shields 6, Sertaç Şanlı 5, Larkin 12, Baldwin 5, Melih Mahmutoğlu 3, Powell 6, Onuralp Bitim, Clyburn 6

1. Periyot: 29-18

Devre: 54-35

3. Periyot: 73-54

Beş faulle çıkanlar: 36.48 Dotson (Beşiktaş Fuzul), 39.56 Horton-Tucker (Fenerbahçe Tarfin)

Diskalifiyeler: 26.43 Baldwin, 27.01 Jasikevicius (Başantrenör) (Fenerbahçe Tarfin)

Beşiktaş Fuzul, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe Tarfin'i 92-88 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, 5. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise 3. yenilgisini yaşadı.

Derbinin ilk dakikaları dengeli bir oyunla geçildi. Peş peşe top kayıpları yaşayan Fenerbahçe Tarfin karşısında üç sayı çizgisinin gerisinde ve boyalı alanda etkili olan Beşiktaş Fuzul, 6. dakikayı 18-11 önde geçti. Farkı bir ara 15 sayıya (29-14) çıkaran siyah-beyazlı ekip, birinci periyodu 29-18 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe Horton-Tucker, Clyburn ve Forrest'ın sayılarıyla giren Fenerbahçe, 13. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 31-24. Jeffries ve Furkan Korkmaz ile hücumda yeniden ritmini bularak rakibine karşılık veren Beşiktaş, ikinci şans sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi. Ribauntlarda da sarı-lacivertli ekibe göre üstün olan siyah-beyazlılar, Walker'ın serbest atış çizgisinden 3'te 3 yapmasıyla soyunma odasına 19 sayılık (54-35) avantajla girdi.

İkinci yarı düşük tempoda oynandı. Bu periyotta peş peşe yaşanan pozisyonlarda Fenerbahçe Tarfin'de önce oyun kurucu Wade Baldwin, daha sonra başantrenör Sarunas Jasikevicius oyundan diskalifiye edildi. Bu andan sonra top kayıplarını sürdüren rakibi karşısında arka arkaya basketler bularak 29. dakikada farkı 21 sayıya (73-52) yükselten Beşiktaş Fuzul, final periyoduna 73-54 üstün gitti.

Fenerbahçe, son çeyrekte Horton-Tucker ile maça tutundu. Sarı-lacivertli takım, ABD'li oyuncunun skorer kimliğiyle farkı eritti. Beşiktaş ise Wilbekin ile rakibine karşılık verdi. Ancak bitime 1,5 dakika kala Horton-Tucker ile bir basket kaydeden konuk ekip, farkı 3 sayıya düşürdü: 88-85. Beşiktaş'ın Morgan ile bulduğu baskete Larkin'in sayılarıyla yanıt veren Fenerbahçe, 48 saniye kala bu kez farkı 2'ye kadar indirdi: 90-88. Kalan sürede Wilbekin ile serbest atış çizgisinde isabetler bulan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 92-88 kazandı.

Beşiktaş'ta Scottie Wilbekin'in 21 sayısı derbide galibiyete katkı sağladı.

Fenerbahçe Tarfin'de ise Talen Horton-Tucker'ın 34 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Siyah-beyazlılarda Eugene Omoruyi, sarı-lacivertli ekipte ise Trent Forrest, ilk yarıda yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle ikinci yarıda forma giyemedi.

Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmayı yerinde takip etti.