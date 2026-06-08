Beşiktaş GAİN Play-off'ta Durumu Eşitledi - Son Dakika
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Beşiktaş GAİN Play-off'ta Durumu Eşitledi

08.06.2026 22:30
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Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Final için son maç 10 Haziran'da.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 3, Flynn 13, Hale 11, Cavanaugh 14, Williams 6, Ford, Ponitka 5, Mitchell 6, Furkan Haltalı 13

Beşiktaş GAİN: Mathews 13, Berk Uğurlu, Lemar 14, Anthony Brown 16, Morgan 10, Sertaç Şanlı 2, Dotson 4, Yiğit Arslan 2, Thomas 8, Vitto Brown 4

1. Periyot: 16-20

Devre: 31-42

3. Çeyrek: 51-59

Beş faulle çıkan: 38.11 Mathews (Beşiktaş)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, seride durumu 2-2'ye getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği play-off yarı final serisinin 5. ve son müsabakası, 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Karşılaşmaya istekli başlayan Beşiktaş, üstün oynadığı ilk periyodu 20-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, bitime 5 saniye kala bulduğu basketle farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 42-31 önde girdi.

İkinci yarının başında Beşiktaş, farkı 14'e (33-47) kadar çıkardı. Çabuk toparlanan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada farkı 4'e çekti: 46-50. Siyah-beyazlı takım, üçüncü periyodu 59-51 üstün tamamladı.

Dördüncü ve son çeyrekte dış atışlardan üst üste 2 isabet bulan Beşiktaş GAİN, 34. dakikada yeniden 14 sayılık fark yakaladı: 53-67. Çok önemli bir geri dönüşe imza atarak 13-0'lık seri elde eden Bahçeşehir Koleji, 37. dakikada farkı 1'e indirdi: 66-67. Kalan bölüm, büyük bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi ekip, Flynn'in bitime 14 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle skoru 71-72'ye getirdi. Serbest atışlardan 2'de 1 isabet sağlayan Beşiktaş karşısında Bahçeşehir Koleji, son 3 saniyede serbest atış çizgisinden ve dış atışlardan isabet bulmayı başaramadı. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 73-71 kazandı ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş GAİN Play-off'ta Durumu Eşitledi - Son Dakika

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