Beşiktaş - Galatasaray Derbisi

GALATASARAY, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş 'ın konuğu oldu. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Corendon Alanyaspor mücadelesinin 11'ine göre Beşiktaş derbisinde 8 değişikliğe gitti. Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen Günay Güvenç, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Yaser Asprilla ve Ahmed Kutucu derbide yer almadı. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina'yı görevlendiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Leroy Sane ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Gabriel Sara'ya şans veren Buruk, en ileri uçta ise Victor Osimhen'i görevlendirdi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine şu 11 ile çıktı:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen."

GALATASARAY'DA EKSİK YOK

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş mücadelesine tam kadro çıktı. Eksiksiz bir şekilde derbiye hazır olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rotasyonlu kadrodan 8 oyuncu değiştirdi. As kadroyu sahaya süren tecrübeli teknik adam, tercihen Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla ve Can Armando Güner'i kadroya dahil etmedi. Aynı zamanda sarı-kırmızılarda 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, derbide sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak RAMS Başakşehir FK mücadelesinde yer alamayacak.

2 OYUNCUNUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Galatasaray'da devre arasında kadroya katılan Noa Lang ve Renato Nhaga, Beşiktaş derbisinde ilk kez sahaya çıkacak oyuncular arasında yer aldı. İki oyuncu da mücadeleye yedek soyunurken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ilerleyen dakikalarda görev vermesi halinde ilk kez bir derbi maçta forma giymiş olacaklar.

ROLAND SALLAI 2 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın 28 yaşındaki Macar oyuncusu Roland Sallai, 2 maç sonra 11'de yer aldı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Juventus mücadelesinde süre alan Sallai, ağrıları sebebiyle hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında forma giymemişti. Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan Roland Sallai, 2 resmi maç sonra formasına kavuşmuş oldu.

SARI-KIRMIZILAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 bin taraftar, Tüpraş Stadyumu'ndaki deplasman tribününde yer aldı. Maç öncesinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan sarı-kırmızılar, maç saatini bekledi. Güvenlik kontrollerinin ardından saat 16.45'te stadyuma hareket eden Galatasaraylı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Coşkulu bir atmosfer oluşturan sarı-kırmızılar, kritik maçta takımlarının yanında oldu.