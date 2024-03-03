Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al Musrati, Amertey, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Hakem ve Takım Kadroları Açıklandı - Son Dakika
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beşiktaş JK United Payment, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti. Fatih Vatanspor ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0 yendi. Bitexen 1207 Antalyaspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 10-0 mağlup oldu. ALG Spor, Hakkarigücü'ne 2-1 kaybetti. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor'a 3-1 yenildi. Galatasaray Petrol Ofisi ile Trabzonspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Beylerbeyi ile Ataşehir Belediyespor arasındaki maç da 1-1 berabere tamamlandı. Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında MKY İzmit Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Toroslar Basketbol'u 102-79 yenerek galip geldi.
Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÇİLTAR Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen Adana 11. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası, 23 ülkeden 376 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada 22 kategoride maçlar yapıldı ve final karşılaşmalarıyla sona erdi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu. Abdülkerim, Zaha, Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadığını belirten Buruk, "Onun dışındaki tüm kadro tercihimiz" ifadelerini kullandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 102-79 yendi. Maçta Nared 21, Hillsman 24 ve Ayşe Cora 17 sayıyla öne çıktı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray ile oynanacak derbi müsabakasına büyük ilgi gösterdi. Tezahüratlar eşliğinde Tüpraş Stadyumu'na hareket eden taraftarlar, maç saatini heyecanla bekliyor.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası sona erdi. Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, geleneksel tekler, geleneksel çiftler ve kombine kategorilerinde mücadele etti. TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız'ın da izlediği müsabakaların ardından dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nın ilk madalya törenine katıldı. Olimpiyatlar 6 farklı branşta madalya mücadelesine sahne olacak ve 12 Mart'ta sona erecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları madalya törenine katıldı. Törende, dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Bakan Göktaş, organizasyona ev sahipliği yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti ve tüm sporculara başarılar diledi. Olimpiyatlara 36 ülkeden 1026 sporcu katıldı ve Türkiye'den 65 sporcu yarıştı.
Trendyol 1. Lig 25. hafta mücadelesinde Göztepe, Boluspor'u 2-0 yendi. Göztepe, puanını 52'ye yükselterek 2. sıradaki Kocaelispor ile puan farkını 7'ye çıkardı. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem penaltı kararı verdi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Romulo'nun attığı 2 golle Göztepe galibiyete ulaştı.
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