Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Hakem ve Takım Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Hakem ve Takım Kadroları Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş'ın kadrosunda Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al Musrati, Amertey, Muçi, Rashica, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy yer alacakken, Galatasaray'ın kadrosunda ise Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi forma giyecek.

03.03.2024 18:01
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al Musrati, Amertey, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kaynak: AA

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