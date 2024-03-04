Beşiktaş, Galatasaray Derbisi Hakemlerini Eleştirdi ve TFF'ye Erken Seçim Çağrısı Yaptı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynadıkları derbinin hakemi Halil Umut Meler ve VAR'daki Koray Gençerler'i artık maçlarında istemediğini açıklayan Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine de erken seçime gidilmesi yönünde çağrı yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, isim verilmeden Galatasaray Kulübüne göndermede bulunuldu.
Sarı-kırmızılı kulübün geçen hafta TFF yönetimini istifaya davet ettiği hatırlatılarak, "Aylardır 'Federasyonumuzun arkasındayız.' diyerek, işlerine gelmeyince 'istifa' diye çağrı yapanların derbi maçtan sonraki düzeysiz tutumunu hayretle izledik. TFF Disiplin Kurulunu istediği saatte toplayıp, istediği şekilde nasıl karar aldırabildiğini tüm kamuoyu da ibretle izlemiştir. Bu çifte standartlar, Türk futbolunun geleceği için büyük endişe yaratmaktadır ve çok ciddi sosyal yaralanmalara fırsat verecek niteliktedir." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray ile oynanan derbinin hakemi Halil Umut Meler ile VAR'daki Koray Gençerler'in kararlarına tepki gösterilen açıklamaya şöyle devam edildi:
"Futbolumuzda tüm kaosların içinde adı geçen ve sürekli Beşiktaş'ın kritik maçlarına ısrarla atanan Halil Umut Meler'in dün vermiş olduğu oyunun akışını değiştiren skandal kararlar, futbolun adaletine olan güveni ortadan kaldıran ciddiyette hatalardır. Derbide Cenk Tosun'un penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapılmaması, Omar Colley'in pozisyonunda hafta içi gözleri görmeyen VAR'ın bu maçta şahin kesilen gözleriyle kararın kırmızı karta döndürülmesi ve oyunun sistemli olarak yavaşlatılmasına göz yumulması, Türk futbolunda alışıldık hale gelen ancak asla alışılmaması gereken skandal kararlardır. VAR masasındaki tavrıyla her maçta takımımızı bilinçli bir şekilde doğrayan Koray Gençerler'i de unutmuyoruz. Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler'i ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz."
Türk futbolunda yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Adil bir rekabet düzeni oluşturulmayan Türk futbolunda masa başı oyunlarıyla elde edilen şampiyonlukların uluslararası karşılaşmalarda sonu hüsranla biten deneyimlerden öte bir sonuç getirmediği ortada olup, daha fazla vakit geçirilmeden futbolumuzda tüm organlarıyla kapsamlı ve çağdaş bir yeniden yapılanmanın bir an önce yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Tüm uyarılarımıza ve temaslarımıza rağmen hiçbir önlem almayan TFF'nin, Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına acil olarak seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyoruz."
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