Beşiktaş - Galatasaray Derbisi: İlk Yarı 1-1

- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, derbi müsabakasında sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Masuaku'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gedson'un kale alanından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada Joao Mario'nun pasında topla buluşan Rafa Silva'nın sol taraftan ceza sahası içine girip Sanchez'i çalımladıktan sonra çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayı gerisinden sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Mert, uzak köşeye yönelen topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada Emirhan Topçu'nun savunma arkasına havadan uzun pasında topa harektlenen Muçi, sol çaprazdan ceza sahası içine girerken Frankowski tarafından faul ile durduruldu.

36. dakikada Frankowski'nin Muçi'ye yaptığı pozisyonda sarı kartına başvuran hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

37. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Rashica'nın sol çaprazdan sert vuruşunda önce Barış Alper'e sonra da Torreira'ya çarpan meşin yuvarlak, üstten az farkla kornere gitti.

45. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında Torreira'nın kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza yayının gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu. 1-1

Hekemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solksjaer

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rafa Silva (dk. 23) (Beşiktaş), Lucas Torreira (dk. 45) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Przemyslaw Frankowski (dk. 36) (Galatasaray)