Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi hakem tartışmaları gündemde

SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI BAŞLIYOR

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmek için zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Süper Lig tarihinde 134. kez karşılaşacak olan iki ekip, prestij ve puan mücadelesi verecek.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ AVRUPA, GALATASARAY'IN HEDEFİ 3 PUAN

Sarı-kırmızılıların hedefi 3 puan alarak liderlik yolunda önemli bir adım atmak olurken, Beşiktaş ise Avrupa iddiası için kaybettiği puanları telafi etmeyi amaçlıyor. Bu akşamki dev derbi, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

HAKEM KRİZİ VE TFF'NİN KARARI

Beşiktaş Kulübü, derbi için yabancı hakem talep etmişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli hakem kararını vererek, daha önce hiçbir büyük derbide yer almayan Yasin Kol'u maçı yönetmesi için atadı. Bu karar, Beşiktaş camiasında tartışmalara neden oldu.

CEYHUN KAZANCI İSTİFA ETTİ

Hakem kararlarının ardından TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa etti. Kazancı, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."