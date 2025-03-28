Beşiktaş, Galatasaray Derbisinde Çıkış Arıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Galatasaray Derbisinde Çıkış Arıyor

Beşiktaş, Galatasaray Derbisinde Çıkış Arıyor

Siyah-beyazlılar, son iki maçta mağlup olduktan sonra Galatasaray'ı yenerek yeniden ivme kazanmak istiyor.

28.03.2025 10:53
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Beşiktaş, ligde yarın akşam oynanacak Galatasaray derbisiyle yeniden çıkışa geçmek istiyor. Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son 2 müsabakada mağlup olan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini yenerek; hem galibiyet hasretini sonlandırmak hem de Avrupa kupaları şansını diri tutmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, ligde 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde en az gol yiyen 2. takım

Beşiktaş, kalesinde gördüğü 26 golle ligde en az gol yiyen 2. takım konumunda. Geride kalan 29 haftada rakip fileleri 39 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 26 gole engel olamadı. Kartal bu istatistikle, kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe'den sonra ligde en az gol yiyen 2. takım durumunda. Söz konusu süreçte İstanbul temsilcisinin kalesini 25 maçta Mert Günok, 1 mücadelede de Ersin Destanoğlu korudu. Beşiktaş 9 müsabakada ise kalesini gole kapadı.

Derbi öncesi son iki maçını kaybetti

Süper Lig'in 17. haftasından itibaren 9 maçlık yenilmezlik serisi oluşturan Beşiktaş, oynadığı son iki müsabakadan ise mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, evinde oynadıkları Gaziantep FK'ya 2-1, deplasmanda karşılaştıkları Konyaspor'a ise 1-0 yenildi. Kartal, Galatasaray derbisi öncesi son 2 haftayı puansız geçti.

Ole Gunnar Solskjaer, ilk derbisine çıkacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında ilk derbi heyecanını yaşayacak. Siyah-beyazlıların başında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 müsabakaya çıkan Norveçli teknik adam, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Immobile'den sezonun ikinci yarısında 1 gol

Beşiktaş'ta İtalyan santrfor Ciro Immobile, sezonun ikinci yarısında oynanan 8 müsabakada tek gol kaydetti. Süper Lig'de siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu olan Immobile, sezonun ikinci yarısında sadece 27. haftada iç sahada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde penaltıdan gol atmıştı.

Ligde ilk 10 haftada 8 gole ulaşan tecrübeli golcü, sonraki 18 haftada ise 3 kez rakip ağları sarsabildi. 34 yaşındaki oyuncunun ligde siyah-beyazlı forma ile 11 golü bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda 5 isim sınırda

Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Galatasaray müsabakasında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

4 oyuncu forma giyemeyecek

Siyah-beyazlılarda ayak bileğinde bağ yırtığı olan Felix Uduokhai'nin yanı sıra bilek sakatlığı devam eden Emrecan Terzi, derbide forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal ile Bahtiyar Zaynutdinov'un da kadroda olması beklenmiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray Derbisinde Çıkış Arıyor - Son Dakika

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