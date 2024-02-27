İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine deplasman takım seyircisi alınmasına karar verdi - Son Dakika
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İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine deplasman takım seyircisi alınmasına karar verdi

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine deplasman takım seyircisi alınmasına karar verdi

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar Günü saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine 1.914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildiğini açıkladı.

27.02.2024 16:38  Güncelleme: 16:40
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İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar Günü saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine 1.914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine deplasman takım seyircisi alınmasına karar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine deplasman takım seyircisi alınmasına karar verdi - Son Dakika
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