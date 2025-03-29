Beşiktaş-Galatasaray Derbisine 280 Basın Mensubu - Son Dakika
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Beşiktaş-Galatasaray Derbisine 280 Basın Mensubu

Beşiktaş-Galatasaray Derbisine 280 Basın Mensubu

Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile Galatasaray derbisine 7'si yabancı toplam 280 basın mensubu akredite oldu.

29.03.2025 20:49
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Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi 7'si yabancı olmak üzere toplam 280 basın mensubu takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu önemli mücadeleye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Derbiyi takip etmek için muhabir, yazar, kameraman ve foto muhabiri olarak 7'si yabancı toplam 280 basın mensubu akredite yaptırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Galatasaray Derbisine 280 Basın Mensubu - Son Dakika

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