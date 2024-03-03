Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi toplam 175 basın mensubu takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşıyor. İki takımın taraftarı tribünleri tamamen doldurdu. Derbiye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Derbiye muhabir, kameraman, foto muhabiri ve yazar toplam 175 basın mensubunu akredite yaptırdığı belirtildi. Yurt dışından da 8 basın mensubunun olduğu ifade edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Galatasaray derbisini 175 basın mensubu takip etti - Son Dakika
Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 25-17, 25-14 ve 28-26'lık set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Manchester derbisinde Manchester City, geriden gelip konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Marcus Rashford'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Manchester City, ikinci yarıda Philip Foden'ın 2 golüyle öne geçti. Erling Haaland'ın golüyle skor tayin edildi. Manchester City, puanını 62'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Manchester United ise haftayı 6. sırada tamamladı.
Türkiye Judo Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 19 ülkeden 467 sporcu katıldı. Azerbaycan birinci olurken, Gürcistan ikinci ve Türkiye üçüncü oldu. Türk sporcular turnuvada toplamda 2 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.
Hentbolda Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçlarda Köyceğiz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 31-29, Konya Büyükşehir Belediyespor ise Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 32-29 mağlup etti.
Karate Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (KAREV), 2023 yılında Macaristan'da yapılan Dünya Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara ve onları yetiştiren kulüp antrenörlerine altınla ödül verdi. KAREV Başkanı Ercüment Taşdemir, sporcuların başarısını ödüllendirmenin diğer sporcuları da teşvik ettiğini belirtti ve sporcuları ülkeyi en iyi şekilde temsil ettikleri için tebrik etti. Ödüller, Etlik Ülkü Ocakları Sayın Kerim Yazıharma, iş adamı Murat Gündüz ve Kocaeli Kağıt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin tarafından takdim edildi. Şampiyonada derece yapan sporcular arasında Eray Şamdan, Tuba Yenen Yakan, Fatma Naz Yenen, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir yer aldı. Kulüp antrenörleri Mesut Kolaylı ve İsmail Hakkı Bulut da ödüllendirildi.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, Tavşanlı Tepecikspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda Tavşanlı Tepecikspor öne geçti. Ancak Alaçatıspor, son dakikada attığı golle beraberliği sağladı. Bu sonuçla Alaçatıspor, ligde 5. sırada yer aldı ve bir sonraki maçında İzmirspor'u konuk edecek.
2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki dördüncü maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 mağlup etti. Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçı ilk yarıyı 19-7 önde tamamladı. Milli Takım ikinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyarak 38-13 kazandı. Karşılaşmada milli takımın en golcü isimleri 7'şer golle Beyza İrem ile Ceylan oldu. Öte yandan salonu dolduran hentbol severlerin desteği milli takımın farklı skorla maçı kazanmasında etkili olurken, maçın devre arasında TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle seyirciler de eğlenceli anlar geçirdi. İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan milli takım, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta üçüncü maçında ise Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etmişti. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Karadağ'ı 3 Nisan Çarşamba günü Rize'de konuk edecek. Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hakemler: Vasileios Charitsos, Panagiotis Naskos Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş, Aslı İskit Çalışkan, Nurceren Akgün Göktepe, Yasemin Şahin, Bilgenur Öztürk, Betül Yılmaz, Diğdem Hoşgör, Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir, Döne Gül Bozdoğan, Gülcan Tügel, Edanur Çetin, Ayşenur Kara, Betül Karaarslan, Cansu Akalın Bulgaristan: Dzhukeva, Kostadinova, Pavlova, Ivanova, Spirdonova, Stefanova, Ivanova Gencheva, Nikolova, Georgieva, Grozdanova, Milanova, Stoycheva, Panayotova, Spasova, Petkova, Petrova - İSTANBUL
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