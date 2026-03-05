Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi - Son Dakika
Son Dakika Logo

Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi

Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
05.03.2026 10:26
Süper Lig'deki Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemini belirlemek için kulislerde isimler konuşulmaya başlandı. İlk etapta Yasin Kol'un favori olduğu derbi için, son performans değerlendirmelerinin ardından Mehmet Türkmen'in öne çıktığı iddia edildi. Resmi açıklama Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılacak.

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi merak konusu olurken, kulislerde öne çıkan isim netleşmeye başladı.

KULİSLERDE MEHMET TÜRKMEN ÖNDE

Kritik derbiyi yönetmesi beklenen hakemin Mehmet Türkmen olduğu iddia edildi. Daha önce derbi için favori isim olarak Yasin Kol gösteriliyordu. Ancak son haftalardaki performans değerlendirmelerinin ardından ibrenin Mehmet Türkmen'e döndüğü öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakeminin bugün Merkez Hakem Kurulu tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

