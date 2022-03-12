Beşiktaş, Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın da takip ettiği idman kar yağışı altında 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sonlandıracak.