Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Geçerek Namağlup Şampiyonluğu Korudu

BEŞİKTAŞ'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan , "Beşiktaşlılara da güzel bir bayram başlangıcı oldu. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Namağlup konusu aramızda konuşulan bir şeydi. Maçtan önce de konuşuldu. Bugün taktiksel olarak bir şeyler çalıştık. Bu taktiğin sonucunda da golü bulduk. Namağlup şampiyonluğu da koruduk. Hem Beşiktaş camiası adına, taraftarlar adına, oyuncular arasında da çok güzel bir an olarak kalacaktır" dedi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla geçti. Mücadelenin ardından Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Salih Uçan, "Beşiktaşlılara da güzel bir bayram başlangıcı oldu. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Namağlup konusu aramızda konuşulan bir şeydi. Maçtan önce de konuşuldu. Bugün taktiksel olarak bir şeyler çalıştık, 4+6+0 gibi. Bu taktiğin sonucunda da golü bulduk. Rafa'nın attığı gol özellikle. Hızlı hücumu çalışmıştık. O yüzden takım adına çok mutluyuz. Namağlup şampiyonluğu da koruduk. Hem Beşiktaş camiası adına, taraftarlar adına, oyuncular arasında da çok güzel bir an olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

'KAZANMASINI BİLDİK'

Bugün kazanmayı bildiklerini belirten Uçan, "Futbol böyle bir oyun. Daha önceden de biz deplasmanda önemli bir tarihi zafer almıştık. Hepiniz hatırlarsınız. Futbolun içinde bunlar var. Bizim de başımıza geldi. Özellikle son 2 maçta, hatta bugün de geldi. Rakip 10 kişi kaldı, üzerine gol yedik. Futbolda bunlar oluyor ama kazanmasını bildik. Son 2 maçta üst üste gelmesi bizim adımıza kötü olmuştu" sözlerini kullandı.

Salih Uçan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her derbi maçı ekstra motive. Bu sene ligde istediğimiz konumda değiliz. Bu yılın içeride son derbisiydi bizim adımıza. Taraftarımıza bu güzel atmosferde üzmek çok ayıp olurdu, üzücü olurdu. Tabii ki ekstra motivasyonla çıktık maça" dedi.

Salih Uçan, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol hakkında ise, "Hakemin maçı iyi yönettiğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.