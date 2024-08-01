Beşiktaş, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Sakaryaspor maçında süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman öncesi taraftarlarla buluşan oyuncular, başarı dileklerini iletti.

01.08.2024 15:47
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Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı ifade edildi.

Diğer futbolcuların ise pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Öte yandan siyah-beyazlı oyuncular, antrenman öncesi taraftarlarla bir araya geldi. Giovanni van Bronckhorst'a çiçek takdim eden taraftarlar, takıma Galatasaray maçında başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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