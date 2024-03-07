Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

07.03.2024 14:49
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanın, pas çalışması ve ısınma koşularıyla başladığı belirtildi. İdman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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