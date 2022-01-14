Spor dünyasını yasa boğan Ahmet Çalık, Beşiktaş- Gaziantep FK maçında unutulmadı. 6. dakikada Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, topu taca gönderdi.
Ahmet Çalık anısına oyun durdu, tüm stat hayatını kaybeden genç futbolcuyu alkışlayarak andı. Önder Karaveli ve bazı futbolcular Ahmet Çalık için dua etti.
Beşiktaşlı tribünlerden de Ahmet Çalık için tezahürat yapıldı. Bir dakikalık aranın ardından Gaziantepli oyuncuların topu Beşiktaş'a geri göndermesiyle maç tekrar başladı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Gaziantep FK maçında dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi - Son Dakika Spor