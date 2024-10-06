Beşiktaş, Gaziantep ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Gaziantep ile 1-1 Berabere Kaldı

Beşiktaş, Gaziantep ile 1-1 Berabere Kaldı

Beşiktaş, Gaziantep'te 1-0 öne geçti ama son anda eşitliği sağladı; maç 1-1 sona erdi.

06.10.2024 21:22
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(ANKARA) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü ile karşılaştı. Gaziantep Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Muhammet Ali Meteoğlu yönetti.

Siyah Beyazlı takım 31. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçerek ilk yarıyı önde kapattı. Mücadelenin 90+5'inci dakikasın Alexandru Maxim attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Gaziantep ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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