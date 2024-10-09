Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu ilk haftasında Beşiktaş, yarın İtalya'nın GEAS Basket takımına konuk olacak.
İtalya'nın Castellanza kasabasındaki Borsani Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
Turnuvaya galibiyetle başlama hedefindeki siyah-beyazlılar, K Grubu'nda GEAS Basket'in yanı sıra Portekiz'den Benfica ve Belçika'dan Basket Namur Capitale ile mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, GEAS Basket ile Karşılaşacak - Son Dakika
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