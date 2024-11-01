Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı

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Beşiktaş, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Bundesliga ekibi Augsburg'dan kiraladığı Felix Uduokhai'nin bonservisini alacak. Sezon sonunda 5 milyon euroluk opsiyonu kullanacak olan siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

01.11.2024 15:29
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Beşiktaş, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili kararını verdi.

OPSİYON 5 MİLYON EURO

Sezon başında Bundesliga ekibi Augsburg'dan kiralanan ve sözleşmesinde 5 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunan Uduokhai geldiği günden beri düzenli forma giyiyor. Uduokhai başarılı performansıyla beklentileri fazlasıyla karşıladı.

BONSERVİSİ ALINACAK

Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika oyunda kaldı. Siyah-beyazlı yönetim ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Uduokhai'yi kesinlikle kadroda tutmak istiyor. Bu doğrultuda Alman futbolcunun 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verildi.

3 YILLIK İMZA

Siyah-beyazlılar, Augsburg'a 5 milyon euroluk ödemeyi büyük olasılıkla sezon sonunda yapacak ve Uduokhai'nin bonservisi satın alınacak. Nijerya asıllı olan başarılı stoperle daha sonra en az 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Uduokhai ile Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme yapılması bekleniyor.

Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı

Bundesliga, Augsburg, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Talat Yelbuz:
    27.DAKİKADA 2-0 OLACAK.MACİ HALA 8TAŞ HAKKIMIZ YENDI DIYE AGZINA DOLUYOR KOCANIZ GALATASARAY 135 24 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    sekiztaş küçüktür ama mide bulandırır 97 49 Yanıtla
  • Alpi:
    Kimse iplemiyor Türkiye’nin 8taşı olarak kalacaksın ..yalandan EFENDİ takılan Taytlı kulüp 88 39 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ VE FEROS KOÇ UN SALINCAĞI VE KUCAĞINDA, KOCANIZ GALATASARAY 104 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ DÜZEYİNDE BIR OYUNCU NECIPLE IYI IKILI OLUR, TRANSFER DIYE DUYURMAYIN ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU OLDUGU ICIN ZATEN ALACAK TANGALI TAKIM 69 21 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS ORSP. 77 6 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    tatylılar şahlanacsk seneye desene :))) 58 23 Yanıtla
  • Demir Şener:
    FERAT hayırdır 3 gol attınız da mı 3 puan gasp edildi, icardinin penaltısı verilseydi skora bakacaktın sen nerde boş orada sen gardaşım 58 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşın gündemi transfer değil mevzut yapıyı çökertmek olmalıdır milyonların gözü önünde 3 puanımız gasp edildi hesabını sorun susmayın 42 26 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Şampiyon GS olacak O Yüzden Yemedi 41 13 Yanıtla
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