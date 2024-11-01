Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı

Beşiktaş, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Sezon başında Bundesliga ekibi Augsburg'dan kiralanan ve sözleşmesinde 5 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunan Uduokhai geldiği günden beri düzenli forma giyiyor. Uduokhai başarılı performansıyla beklentileri fazlasıyla karşıladı.
Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika oyunda kaldı. Siyah-beyazlı yönetim ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Uduokhai'yi kesinlikle kadroda tutmak istiyor. Bu doğrultuda Alman futbolcunun 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verildi.
Siyah-beyazlılar, Augsburg'a 5 milyon euroluk ödemeyi büyük olasılıkla sezon sonunda yapacak ve Uduokhai'nin bonservisi satın alınacak. Nijerya asıllı olan başarılı stoperle daha sonra en az 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Uduokhai ile Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme yapılması bekleniyor.
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