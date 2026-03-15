Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 Yendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 Yendi

15.03.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Hyeon-Gyu Oh'un çaprazdan vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı çeldi, defans uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde Junior Olatian'ın gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

59. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Vaclav Cerny'nin içeriye çevirdiği topu alan Kristjan Asllani'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

67. dakikada Orkun Kökçü, sol kanattan son çizgiye yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk, Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek (Matej Hanousek dk. 90), Thalisson, Tom Dele-Bashiru, Sekou Koita, Franco Tongya (Samed Onur dk. 83), Göktan Gürpüz (Adama Traore dk. 68), Metehan Mimaroğlu (Cihan Çanak dk. 68), Mbaye Niang (Henry Onyekuru dk. 83)

Yedekler: Erhan Erentürk, Oğulcan Ülgün, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Michael Murillo, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny (Milot Rashica dk. 73), Kristjan Asllani (Cengiz Ünder dk. 73), Orkun Kökçü (Salih Uçan dk. 83), Junior Olatian (Jota Silva dk. 88), Hyeon-Gyu Oh (Mustafa Hekimoğlu dk. 88)

Yedekler: Devis Vasquez, Delix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Joao Silva, Yasin Özcan

Teknik Sorumlu: Sergen Yalçın

Goller: Junior Olatian (dk. 56), Orkun Kökçü (dk. 67) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Sekou Koita (dk. 18) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş) Pedro Pereira, Adama Traore (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:27:48. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.