Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ve yönetim kurulu üyesi Cengiz Sarıkaya, 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'ne katıldı.

Filistin Büyükelçiliği ve Filistinli İşçiler Genel Birliği Türkiye Şubesi tarafından Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, siyah-beyazlı yöneticilerin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Filistin'in Türkiye Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ile Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt da bulundu.

Organizasyonda konuşma yapan Uğur Fora, "Büyük taraftarlarımızın ve milyonlarca Beşiktaşlının selamını getirdim. Hepsi sizlere sevgilerini ve dayanışmalarını gönderiyor. Bu yağmurun altında hepiniz Filistin için buradasınız. Bu bile başlı başına çok büyük bir mesajdır. Yağmur altında, ıslanmaya aldırmadan burada durduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Beşiktaş'ın vicdanıyla da var olduğunu vurgulayan Fora, "Beşiktaş Kulübü olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı dile getirmek, bu buluşmada sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluktur. Beşiktaş 123 yıllık tarihi boyunca yalnızca kupalarıyla anılmadı. Vicdanıyla, taraftar grubu Çarşı'yla, insani değerleriyle, mazlumun yanında durmasıyla da var oldu. Futbolun ve sporun dili evrenseldir. Barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve dayanışmanın en güçlü seslerinden biridir. Bu ortak dilin, insanlığın değerlerini savunma ve yaşatma sorumluluğu da vardır. Beşiktaş camiası olarak bu sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz. Filistin halkının acıları son bulsun. Özellikle Filistinli çocuklarımız; özgürlük, adalet ve barış içinde yaşayacakları onurlu bir geleceğe kavuşsunlar. Bütün yüreğimizle bunu diliyoruz." ifadelerini kullandı.