Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile Yollarını Ayırdı

BEŞİKTAŞ, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu olarak Serdar Topraktepe görev yapacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."
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