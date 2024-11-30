Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile Yollarını Ayırdı

Spor

BEŞİKTAŞ, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu olarak Serdar Topraktepe görev yapacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."