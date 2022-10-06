Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman; aktivasyon, koşu ve pas çalışmaları ile başladı. Siyah-beyazlı ekip antrenmanı taktik çalışması ile sonlandırdı.

Kaynak: DHA

Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.