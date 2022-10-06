Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman; aktivasyon, koşu ve pas çalışmaları ile başladı. Siyah-beyazlı ekip antrenmanı taktik çalışması ile sonlandırdı.
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika