"VAR hakemleri sabote mi ediyor?" iddiasına Beşiktaş'tan sert tepki - Son Dakika
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"VAR hakemleri sabote mi ediyor?" iddiasına Beşiktaş'tan sert tepki

10.10.2022 16:03

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bir kişinin Beşiktaş, Giresunspor maçının ardından yöneticileri arayarak, "VAR hakemleri sabote mi ediyor?" şeklindeki sözler söylediği iddialarına sert tepki gösteren siyah-beyazlı kulüp, "TFF içerisindeki gizli bir el maçın ardından bazı yöneticileri telefonla arayarak, "VAR hakemleri sabote mi ediyor?" diyerek hem kural bilmezliğini ortaya koymuş hem de oturduğu koltuğun ağırlığına yakışmayan söylemlerde bulunmuştur" açıklamasında bulundu.

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş, TFF'yi bombardımana tutan sert bir açıklamada bulundu.

"YARINLAR İÇİN BİZİ FAZLASIYLA ENDİŞELENDİRMİŞTİR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Türk futbolundaki kaos, mevcut TFF'nin göz ardı etmesine rağmen maalesef her geçen hafta daha vahim boyutlara ulaşmaktadır. Futbolumuzu adil ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yönetmesi gereken TFF'deki bazı etkili ve yetkili isimlerin asli görevlerini unutup bu kaosun bir parçası haline geliyor olmaları ise yarınlar için bizi fazlasıyla endişelendirmektedir. Üzülerek gözlemliyoruz ki TFF'nin bazı yöneticileri üzerlerine vazife olmayan konularda hem de çarpıtılmış bilgilerle federasyon bünyesindeki yetkilileri etkileri altına almaya çalışmaktadırlar.

"OTURDUĞU KOLTUĞUN AĞIRLIĞINA YAKIŞMAYAN SÖYLEMLERDE BULUNMUŞTUR"

Bu durumun en dikkat çekici örneği bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında detayları ile yer almaktadır. Bitexen Giresunspor maçında rakibimizin golü VAR müdahalesi ile son derece doğru bir kararla iptal edilmesine rağmen TFF içerisindeki gizli bir el maçın ardından bazı yöneticileri telefonla arayarak "VAR hakemleri sabote mi ediyor" diyerek, hem kural bilmezliğini ortaya koymuş hem de oturduğu koltuğun ağırlığına yakışmayan söylemlerde bulunmuştur.

"İSMİ BİZDE SAKLI YÖNETİCİ İÇİN GEREĞİ YAPILACAK MI?"

TFF Yönetim Kurulu'nda yer alan bir isim; tüm kulüplerimize eşit mesafede yaklaşmalı, adil olmalıdır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı, kuralı bilmiyorsa bir bilenden öğrenmelidir. Kamuoyunun dikkatini çekmek zorunda kaldığımız, detayları Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında yer alan konu hakkında TFF'nin ne gibi bir tavır takınacağını da merak ve takip ediyoruz. Bakalım; bu hassas olayın üzeri mi kapatılacak, ismi bizde saklı yönetici için gereği mi yapılacak?"

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Ahmet Nur Çebi, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'VAR hakemleri sabote mi ediyor?' iddiasına Beşiktaş'tan sert tepki - Son Dakika


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