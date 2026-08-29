Beşiktaş, Giresunspor'u Farkla Yendi
Beşiktaş, Hentbol Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u 43-22 mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Giresunspor'u 43-22 yendi.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 23-14 üstün tamamladı.
Maçın ikinci yarısında farkı açan Beşiktaş, karşılaşmayı 43-22 kazanarak lige galibiyetle başladı.
Kaynak: AA
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