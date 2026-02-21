Beşiktaş, Göztepe ile 60. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
Beşiktaş, Göztepe ile 60. Randevusuna Çıkıyor

Beşiktaş, Göztepe ile 60. Randevusuna Çıkıyor
21.02.2026 11:17
Beşiktaş, Göztepe ile 23. haftada karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 60. kez rakip olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaşacağı Göztepe ile 60. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek. Ligde siyah-beyazlılar, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 40 puanla 5. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi ise 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 41 puanla 4. basamakta bulunuyor.

60. randevu

Beşiktaş ile Göztepe, yarınki mücadeleyle birlikte 60. kez rakip olacak. Geride kalan 59 maçtan 30'unu siyah-beyazlılar, 12'sini de sarı-kırmızılılar kazandı. 17 müsabaka ise berabere sona erdi. Beşiktaş'ın attığı 95 gole, Göztepe 59 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi Göztepe 3-0 kazandı.

İki takım ligde bire bir rakip

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de geride kalan 22 hafta sonunda puan sıralamasında art arda konumlanmış durumda. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen iki rakibin kozlarını paylaşacağı maç öncesi siyah-beyazlılar, çıktığı son 14 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Kartal 11'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik yaşadı.

Olaitan, eski takımına karşı

Siyah-beyazlıların, kış transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna dahil ettiği Junior Olaitan, yarınki maçta forma giymesi durumunda eski takımına karşı sahada olacak. İzmir ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Fransa'nın Grenoble takımından transfer etmiş, 6 ay sonra Beşiktaş'a satmıştı. Göztepe'de 17 maçta 2 gol kaydeden Beninli orta saha, 3 müsabakada formasını terlettiği yeni takımında henüz golle tanışamadı.

Kartal'ın sahadaki lideri Orkun Kökçü

Beşiktaş'ın milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, çıktığı son 5 müsabakada da gol atma sevinci yaşadı. 24 yaşındaki oyuncu, ligde Eyüpspor, Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile kupada Kocaelispor filelerini 1'er kez sarstı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Göztepe karşısında en büyük kozlarından biri Orkun Kökçü olacak.

El Bilal Toure, formasından uzak kalacak

Siyah-beyazlıların Malili forveti El Bilal Toure, İzmir ekibine karşı sahada olamayacak. Geçtiğimiz hafta Başakşehir ile ligde oynadıkları müsabakada sakatlanan 24 yaşındaki oyuncunun sol uyluk arka adale tendonunda yırtık tespit edilmişti.

3 futbolcu sınırda

Beşiktaş'ta 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Salih Uçan, Göztepe karşısında sarı kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Kocaelispor müsabakasında cezalı olacak.

Ozan Ergün yönetecek

Zorlu mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Spor

