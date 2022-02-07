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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

07.02.2022 15:54
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladığı idman, taktik programının uygulanmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


- İstanbul
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Önder Karaveli, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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