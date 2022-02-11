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Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Göztepe maçının ardından

11.02.2022 00:00

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe'yi eleyerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli, penaltılarda da olsa amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe'yi eleyerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli, penaltılarda da olsa amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Karaveli karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçın finalini iyi yaptık. Penaltı atışlarıyla tur atlayan takım olduk." dedi.

İlk yarı doğru bir futbol oynadıklarını ve pozisyon da bulduklarını belirten Karaveli, "İkinci yarıya bir değişiklikle başlamak zorunda kaldık. Josef'in sakatlığı da vardı. Atiba ile değiştirdik. İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Oyun yönünü belirleme ve pas hızında iyiydik. Uzatma bölümünde fazla pozisyon vermedik. Sevindirici olan şey, 4 gün önce maç oynamış futbolcu grubunun gösterdiği reaksiyon. Harikaydı. Fiziksel olarak hiç kopmadık. Rakibin ceza sahasına çok fazla girdik. Maçın geneline göre belki son 30 dakika, 90 dakikadaki kadar pozisyon bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Karaveli, kaleci Ersin Destanoğlu'nun penaltı kurtarma konusunda yeteneğini geliştirdiğini ve kupada sonuna kadar giderek iyi bitirmek istediklerini dile getirdi.

Oyundan çıktığı sırada taraftarların tepkisine maruz kalan Oğuzhan Özyakup'a değinen Karaveli, "Oğuzhan çıktığı an ona bir iki şey söyledim. Oyunda kaldığı sürece ondan istediğimiz ofansif ve defansif birçok şeyi yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Son 5 maçta takımının 1 yediğinin hatırlatılması üzerine Karaveli, "5 maçta 1 gol yemek sevindirici. Bunu değerli kılacak şey, gol atmak. Lig için düşünürsek, size 3 puan kazandırıyor. Gol yemememizi sadece savunma oyuncularıyla değerlendirmemeliyiz. Bu durum, takım savunmasının gelişmesinin sonucu. Gol yemediğimiz maçlarda gol de atarsak, durumu daha keyifli hale getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş-Göztepe maçının ardından
Beşiktaş-Göztepe maçının ardından
Beşiktaş-Göztepe maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor


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