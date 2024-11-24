Beşiktaş, Göztepe\'ye 4-2 Mağlup Oldu

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(İSTANBUL) - Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş Göztepe'yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Alper Akarsu yönetti.

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un 3. dakikada ve Göztepe oyuncusu Malcom Bokele'nin 9. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. 12. dakikada Malcome Bokele 32. dakikada Taha Altıkardeş, 82. dakikada David Datro Fofana ve 90 artı 1. dakikada David Tijaniç'in golüyle Göztepe skoru 4-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.