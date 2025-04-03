Beşiktaş, Göztepe'ye Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Göztepe'ye Hazır

Beşiktaş, Göztepe\'ye Hazır

Beşiktaş, Göztepe maçında 2 değişiklikle sahaya çıktı. Masuaku'nun 100. maçı kutlandı.

03.04.2025 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskaer, Süper Lig'de son oynadıkları Galatasaray maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak Türkiye Kupası'nda Göztepe karşısına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 29. haftasında iç sahada 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak sarı-kırmızılı takım karşısına çıktı. Norveçli teknik adam, kalede Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu'na görev verirken, savunmada ise Paulista-Tayyip Talha değişikliğine gidildi. Solskajer, Galatasaray müsabakasında olduğu gibi Göztepe mücadelesinde de golcü futbolcu Ciro Immobile'yi kulübede bekletti.

Beşiktaş'ın, Göztepe maçı 11'i şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu - Svensson, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Masuaku - Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario - Rafa Silva."

Serdal Adalı'nın cezası maç öncesinde açıklandı

Beşiktaş Kulübü, Başkan Serdal Adalı'nın Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı cezayı sosyal medya hesabından duyurdu. Henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılmasa da siyah-beyazlılar, Başkan Adalı'nın, 26 Mart 2025 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan beyanları sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin TL para cezası aldığını açıkladı.

Masuaku 'dalya' dedi

Siyah-beyazlı takımın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, Göztepe maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayı resmi maçlarda 100. kez sırtına geçirdi. Müsabaka öncesinde Asbaşkan Murat Kılıç, Masuaku'ya kartal heykeli ve çiçek hediye etti.

31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 99 müsabakada 3 gol, 16 asist ile siyah-beyazlı takıma katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Arthur Masuaku, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Serdal Adalı, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe'ye Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır İşte yanıtı Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı
Aybüke Pusat’ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı
İbrahim Hatipoğlu’ndan Acun Ilıcalı’ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş
2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi 2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi
Teğmen Ebru’dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam
Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler
Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
Jose Mourinho ile Okan Buruk’un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı

20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
19:14 İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
17:47 Jose Mourinho ile Okan Buruk’un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı
17:21 Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest
16:56 Bahçeli’den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek
08:32 Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
08:26 Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
08:21 Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
08:19 Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler
08:18 Teğmen Ebru’dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam
08:16 2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi 2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi
08:06 İbrahim Hatipoğlu’ndan Acun Ilıcalı’ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş
07:56 Aybüke Pusat’ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı
07:43 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır İşte yanıtı Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 21:18:19. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Göztepe'ye Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement