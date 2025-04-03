Beşiktaş, Göztepe\'ye Hazır

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskaer, Süper Lig'de son oynadıkları Galatasaray maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak Türkiye Kupası'nda Göztepe karşısına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 29. haftasında iç sahada 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak sarı-kırmızılı takım karşısına çıktı. Norveçli teknik adam, kalede Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu'na görev verirken, savunmada ise Paulista-Tayyip Talha değişikliğine gidildi. Solskajer, Galatasaray müsabakasında olduğu gibi Göztepe mücadelesinde de golcü futbolcu Ciro Immobile'yi kulübede bekletti.

Beşiktaş'ın, Göztepe maçı 11'i şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu - Svensson, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Masuaku - Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario - Rafa Silva."

Serdal Adalı'nın cezası maç öncesinde açıklandı

Beşiktaş Kulübü, Başkan Serdal Adalı'nın Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı cezayı sosyal medya hesabından duyurdu. Henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılmasa da siyah-beyazlılar, Başkan Adalı'nın, 26 Mart 2025 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan beyanları sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin TL para cezası aldığını açıkladı.

Masuaku 'dalya' dedi

Siyah-beyazlı takımın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, Göztepe maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayı resmi maçlarda 100. kez sırtına geçirdi. Müsabaka öncesinde Asbaşkan Murat Kılıç, Masuaku'ya kartal heykeli ve çiçek hediye etti.

31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 99 müsabakada 3 gol, 16 asist ile siyah-beyazlı takıma katkı sağladı. - İSTANBUL