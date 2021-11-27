Üye Girişi
Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından

27.11.2021 22:49
Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor'a evinde 4-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kötü gidişatın sorumlusunun kendisi olduğunu ve yarın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor'a evinde 4-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kötü gidişatın sorumlusunun kendisi olduğunu ve yarın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kötü gidişatta doğal olarak birinci sorumlu benim. Hayatımız bu camiada geçti, buranın gerçeklerini çok iyi biliyoruz. Çok fazla da zarar vermek istemiyorum. Yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız." dedi.

Kötü gidişattan dolayı üzgün olduklarını vurgulayan Yalçın, "Futbolda böyle şeyler var. Nasıl bir çözüm bulacağız, onu kestiremiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, "Gündemde istifa var mı?" sorusuna "Yarın başkanla durum değerlendirmesi yapacağız." yanıtını verdi.

Sergen Yalçın, yalnız kalıp kalmadığı sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Asla yalnız kaldığımız yok. Yöneticiler her gün tesiste, zaman zaman başkan bizimle beraber. Özellikle büyük camialarda işler kötü gittiğinde konuşulan şeyler bunlar oluyor. Bu durumlarda 'hoca yalnız bırakılıyor, hocanın konsantrasyonu yok, geçen sene daha iyiydi, antrenmanlara gelmiyor' deniyor. Kötü dönemde ortaya atılan bahaneler. Ben sanki banka memuruyum. Programımız belli ona göre tesislerdeyim. Böyle gereksiz konulara girmenin kimseye faydası olmaz. Tek gerçek var, şu anda başarılı değiliz. Bunun altında bir şeyler aramaya gerek yok. Sosyal medyada bazı virüsler var. Onların gündeme getirdiği konular."

Hakem ve VAR kararlarına tepki

Sergen Yalçın, GZT Giresunspor maçıyla ilgili fazla konuşulacak bir konunun olmadığını belirterek, "Kader kısmet ile ilgili bir geceydi. Bizim için acayip şeyler oldu. Yediğimiz goller, sakatlıklar, yönetim, VAR sistemi hiç beklemediğimiz, çok ters yakalandığımız bir gece oldu. Kazanmak istiyorduk, yeni başlangıç istiyorduk ama bu şartlarda bunu yapmamız zor." diye konuştu.

Sezon başından beri hakemler konusunda konuşmadığını kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verilen penaltı penaltı mı bilmiyorum. Necip'in gördüğü kırmızı karttan önce Josef'e yapılan faul var. Necip'in kararı da ağırdı. Aleyhimize konularda VAR hemen devreye giriyor ama lehimize olan pozisyonlarda girmiyor. Televizyonda pozisyonların tekrarı verilmiyor. Yayıncı kuruluş istediğimiz görüntüleri de vermiyor. Sildiklerini söylüyorlar. Tabii silerler. Bu maçta 10 dakikada VAR devreye girdi ve koskoca camiayı çökertti. Artık futbol sahada oynanmıyor, bilgisayarın başında oturanlar kararı veriyor."

"Türk futbolu adına üzgünüm" diyen Yalçın, "Bu durumun içerisinde olduğumuzdan dolayı üzgünüm. Böyle güvensiz ortamda maalesef futbol oynamaya ve maç kazanmaya çalışıyoruz. Sezon başından beri performansımız beklentinin altında. Geçen sezon, iyi sezon geçirdik. Bu sezon daha geniş kadro kurduk. Daha iyi şeyler yapacağımızı planlarken maalesef istediğimiz gibi gitmedi. Futbolda bunlar oluyor. Daha önce çalıştığımız kulüplerde düşüşler yaşadık. Bu sefer uzun oldu. Altından kalkmak da zor oluyor. Ekip olarak bunu bir türlü beceremedik." ifadelerini kullandı.

Taraftarların büyük desteğiyle göreve geldiklerine dikkati çeken Yalçın, "Bugün kadar bize sabrettiler, onlara da teşekkür ediyorum. Onlara gereken sonuçları vermedik. Ama burası Beşiktaş, büyük camia, her zaman düştüğü yerden kalkmasını bilir. Oyuncuların psikolojisi çok alta düştü. Yeterli seviyeye ulaşamadığımız için üzgünüm. Ekibim ve oyuncularım adına taraftarlarımızdan özür diliyorum." diye konuştu.

Bireysel ve takım performansının çok düştüğünü anlatan Yalçın, "Hiç kaleye gelmeyen rakiple oynuyorsunuz. Penaltı oluyor, beş dakika sonra kırmızı kart oluyor. Saçma sapan kararlar oluyor. Ben normal olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir numaralı sorumlu benim"

Şu an yaptığı işte başarısız olduğunu belirten Yalçın, "Beni eleştirmeniz doğal. Bir numaralı sorumlu benim. Hele Beşiktaş'ta bu sorumluluk hiç sorun değil. Yeter ki işler iyi gitsin. İşler iyi gittikten sonra ben her türlü ihaleyi alırım." diye konuştu.

Takım içinde bir sorun olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Yalçın, şunları söyledi:

"Oyuncular paralarını günü gününe alıyor. Aralarında sorun yok. Bizim aramızda da sorun yok. Çıkışı göremiyoruz, tabii ki görmek istiyoruz. Bu konu bugünlük durum değil. İki aydan beri bunun içindeyiz. Dortmund maçından sonra düzenimiz bozuldu. Sakatlıklar başladı. Şampiyonlar Ligi yüksek tempoda oynanıyor. Sistemi değiştiriyoruz, antrenman programını değiştiriyoruz, analizler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yeni antrenman metotları buluyoruz, her şeyi yapıyoruz. Ama bazen işler olmadı mı olmuyor. Futbolcunun motivasyonu düşüyor, reaksiyon göstermesi gerekiyor ama bir türlü bu dönüşler olamıyor. Tabii ki çok üzgünüz, yapacak bir şey yok."

"Her türlü sorumluluğu alırım"

Beşiktaş'ta sembol bir isim olduğunu kaydeden Yalçın, "İşler kötü gittiği zaman sorumluluk alabilecek kapasitedeyim. Her türlü sorumluluğu alırım, benim için sorun yok. Kazanamıyoruz, mücadele anlamında sorunumuz var. İşler düzgün de gitmiyor." diye konuştu.

Taraftarların Ajax ve GZT Giresunspor maçlarına ilgi göstermemesinin doğal olduğunu vurgulayan Yalçın, "Böyle sonuçlarda oyunculara tepki vermeleri de normal. Oyuncular başarı kısmında nasıl hazzı yaşıyorlarsa başarısızlık kısmında da protestoya maruz kalırsınız. Biz de zamanında oynadık, biz de çok defa protesto edildik. Bu oyunun bir gerçeği. Bunlar futbol oynayan bir insanın hissetmesi gereken duygular." ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncu tercihleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, özellikle Salih Uçan'ın kadroda olmamasının normal bir karar olduğunu belirterek, "Nsakala'nın neden kadro dışı kaldığını biliyorsunuz. Kendi camiasına karşı saygısızlığı var. Tercihlerin eleştirilmesini doğru bulmuyorum, bunlar oyuncuların performansına göre verilen kararlar." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem 23:36 Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu 23:05 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı 20:39 Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor 17:24 HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 16:35 Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! 15:30 İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! 13:19 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!

Son Dakika Haberleri
23:42 Son Dakika: İzmir'de MHP'den 3 meclis üyesi istifa etti
23:35 Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem
23:27 Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı
23:20 Son Dakika: Van'da deprem oldu! 11 dakika arayla iki kere sallandı
23:13 Serkan Kaya babasını kaybetti!
23:05 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu
22:49 Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri
22:13 Son Dakika: Giresunspor yenilmesinin ardından Sergen Yalçın: Camiaya zarar vermek istemiyorum
22:00 Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü!
21:57 Sergen Yalçın: Ben oynamıyorum
Son Dakika: İzmir'de MHP'den 3 meclis üyesi istifa etti Son Dakika: İzmir'de MHP'den 3 meclis üyesi istifa etti         
23:43
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz         
23:12
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı         
10:26
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 23:56:18. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement