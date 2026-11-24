Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı, antrenmanın yarın devam edeceği belirtildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada idmanın koşuyla başladığı, 5'e 2 top kapmayla devam ettiği ve dar alanda çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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