Beşiktaş, Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı

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Beşiktaş, Hatayspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun son iç saha müsabakasından 1 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla iç sahada oynadığı sezonun son mücadelesinden 1 puanla ayrılmış oldu.

Kartal, Süper Lig'de bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 33 puan toplayabildi. - İSTANBUL