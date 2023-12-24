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Beşiktaş, Hatayspor ile 7. kez karşılaşacak - Son Dakika
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Beşiktaş, Hatayspor ile 7. kez karşılaşacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 6 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik yaşandı. Beşiktaş, maç öncesi 5. sırada yer alırken Hatayspor 11. sırada bulunuyor.

Beşiktaş, Hatayspor ile 7. kez karşılaşacak
24.12.2023 - 11:54,
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor ile 7. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 7. randevu

Hatayspor ile Beşiktaş, bugüne dek ligde 6 defa karşı karşıya geldi. Bu maçlarda taraflar 2'şer kez sahadan 3 puan ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 14 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 6 gole engel olamadı. İkili arasında geçen sene Hatay'da oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı. İstanbul'da oynanması gereken müsabaka öncesi yaşanan deprem felaketi sebebiyle Hatayspor ligden çekildiği için, Beşiktaş hükmen 3-0 galip sayılmıştı.

Beşiktaş kulübesinde Serdar Topraktepe olacak

Siyah-beyazlılarda Hatayspor karşısında takımın başında Beşiktaş U-19 Takımı'nın antrenörü Serdar Topraktepe olacak. Şenol Güneş ile sezona başlayan Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasıyla birlikte Burak Yılmaz takımın başına geçmişti. Daha sonra Yılmaz'ın yerine Rıza Çalımbay takımın başına geçti. Geçtiğimiz gün yeni yönetimin aldığı karar ile Çalımbay'ın gönderilmesi sonucu siyah-beyazlılar yeni teknik direktör arayışına geçti. Kara Kartal, bu süreçte Süper Lig'de oynanacak Hatayspor müsabakası hazırlıklarını eski oyuncusu ve altyapı antrenörü Serdar Topraktepe öncülüğünde yaptı.

Düdük Kadir Sağlam'da

Hatayspor Beşiktaş müsabakasını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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