Beşiktaş, Hatayspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hatayspor ile Berabere Kaldı

Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ettiği maçta tribünler boş kaldı, Serkan Emrecan sezonun ilk maçında görev aldı.

25.04.2025 20:22
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SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Suat Güz ve Murat Şener üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda 1-1 berabere kalınan Göztepe maçının 11'inde 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sarı kart cezalısı Masuaku'nun yerine Serkan Emrecan Terzi'yi, Oxlade-Chamberlain'in yerine ise Immobile'yi 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Solskjaer, savunma hattını Svensson, Paulista, Emirhan Topçu ve Serkan Emrecan Terzi'den oluşturdu. Orta sahanın ortasında Amir Hadziahmetovic ve Gedson ikilisi görevlendiren Solskjaer, hücum hattının sağında Rashica, 10 numarada Rafa Silva, sol kanatta ise Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü. Norveçli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.

SERKAN EMRECAN TERZİ BU SEZON İLK KEZ GÖREV ALDI

Siyah-beyazlı ekibin 21 yaşındaki sol beki Serkan Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez resmi bir maçta görev aldı. Sezonun büyük bölümünde kadroda yer alan ve yine uzun süre sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Emrecan Terzi, Masuaku'nun sarı kart cezalısı olduğu karşılaşmada bu sezon ilk kez forma giyme şansı buldu.

IMMOBİLE 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile 2 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Son olarak ligde Kasımpaşa deplasmanında 11'de görev alan tecrübeli forvet; Başakşehir maçında oyuna sonradan dahil olmuş, Göztepe karşılaşmasında ise kadroda olmasına rağmen görev almamıştı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Şampiyonluk yarışından erken kopan, Türkiye Kupası'na erken veda eden Beşiktaş'ta, Hatayspor karşılaşmasında tribünler boş kaldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa yarışına tutunmak için sahaya çıkarken tribünlerde büyük boşluklar görüldü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Hatayspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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