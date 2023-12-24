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Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleşti. Takım, Adana'ya özel bir uçakla giderek kampa girecek.

Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
24.12.2023 - 12:57,
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yan top ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Hatayspor maçı için bugün saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Adana'ya ve ardından karayoluyla Mersin'e giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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