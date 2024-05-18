Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasıbda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başladı. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. VAR hakemi olarak da Portekizli Gustavo Correira görev yapıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor. Düşme hattında kritik noktada bulunan Atakaş Hatayspor, 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 37 puan topladı ve 18. sırada yer aldı. Akdeniz ekibi, tehlike bölgesinden uzaklaşarak ligde kalma hesapları yapıyor.

iLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Colley, Tayyip Talha, Svensson, Al-Musrati, Demir Ege, Semih, Chamberlain, Rashica, Cenk.

Hatayspor: Bekaj, Cemali, Burak, Kilama, Kamil Ahmet, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjemaa, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg.

CANLI ANLATIM

39' KAÇTI! Al-Musrati'nin akıl dolu yüksek pasında kaleyi karşısına alan Cenk bekletmeden kaleye vurdu. Top kalenin üstünden dışarıda.

37' Hatayspor'da Joelson Fernandes ayağına aldığı darbe sonucu yerde kalarak sakatlık yaşıyor.

36' İlk yarıda son 10 dakikalık dilime girildi.

35' Sol kanatta Kamil Ahmet'ten sıyrılan Rashica, ayağından açılan topu kurtarmak isterken Kilama araya girerek tehlikeyi önledi.

34' Beşiktaş baskısını iyice artırdı.

33' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Chamberlain'in uzaktan şutunu kaleci Bekaj köşeden çıkardı. Atağın devamında Demir Ege soluna çekip kaleyi düşündü. Kaleciyi de geçen topu Kilama çizgiden çıkardı.

31' SAVUNMA! Sağ kanatta topu getiren Rashica kale önüne sert çıkardı. Killama rakibinden önce topu kornere yollayarak mutlak golü önled

28' Kullanılan kornerde arka direkte bomboş olan Massanga düzgün tek vuruşla topu ağlara yolladı.

27' GOOOLLL! Beşiktaş 0-1 Hatayspor

26' Orta alanda topu alan Joelson Fernandes rakibinden sıyrılıp kaleyi denedi. Savunmaya da çarpan top kornere gitti.

25' Hatayspor bu dakikalarda çok adamla geldi ancak ceza yayında rakibini geçmek isteyen Pedro, Colley'i geçemedi.

24' Milot Rashica'nın ceza sahası içine doğru ortasında Omar Colley'den seken top kalecide kaldı.

23' Hatayspor'da Cemali Sertel'in yaptığı harekete hakem Cihan Aydın faul kararını verdi.

22' Bu dakikalarda her iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

21' Rashica'nın ceza sahası içine kullandığı serbest vuruş yerden sekerek herkesi aştı ve oyun alanı dışına gitti.

20' Orta alanda rakibinden sıyrılmak isteyen Semih Kılıçsoy yerde kaldı. Karar faul.

19' Konuk ekipte Chandrel Massanga'nın çok uzaklardan kaleye şutu isabetli olmadı.

18' Cenk Tosun'un tedavisi sonrası oyun yeniden hareketlilik kazandı.

17' Masuaku'nun uzun taç atışında kafalardan seken topu Burak Yılmaz ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Pozisyonun ardından Cenk Tosun sakatlık yaşıyor.

16' Colley'in uzun pasında topu alan Alex Oxlade-Chamberlain iki oyuncu karşısında şut açısı bulamadı. Hataysporlu oyuncular topu kornere uzaklaştırdı.

19' Konuk ekipte Chandrel Massanga'nın çok uzaklardan kaleye şutu isabetli olmadı.

14' Orta alanda topu alan Rashica sağ kanattaki Svensson'a aradan oynadı ancak pasın şiddeti iyi değil. Kale vuruşu Hatayspor'un.

13' Kilama'nın savunma arkasına koşu gösteren Carlos Strandberg'e yüksek pasında Tayyip Talha topu karşıladı.

10' Karşılaşmada ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

9' Beşiktaş'ta Rashica, Cemali'yi geçmek isterken yerde kaldı. İki oyuncu da sakatlık yaşıyor.

5' Rui Pedro'nun kullandığı kornerde Chandrel Massanga'nın kafa vuruşu isabetli olmadı.

5' Joelson Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına girdiği anda Svensson topa ayak koydu ve top kornere gitti.

1' Jonas Svensson'un pasında topu alan Chamberlain son çizgiden içeriye çevirdi. Mehdi Boudjemaa topu kritik hamleyle kornere uzaklaştırdı.

1' Beşiktaş-Hatayspor maçı başladı.