İslam şeriatını tartıştıkları programda söyledikleri gündem olan YouTuber Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Hz. Muhammed ile ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 16 Haziran 2024'te resen soruşturma başlatıldığını belirtti.
Şüpheli Diamond Tema'nın yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildiren Tunç, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed'e Hakaret İçeren Paylaşım İçin Soruşturma Başlatıldığını Bildirdi - Son Dakika
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