Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed'e Hakaret İçeren Paylaşım İçin Soruşturma Başlatıldığını Bildirdi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed'e Hakaret İçeren Paylaşım İçin Soruşturma Başlatıldığını Bildirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed\'e Hakaret İçeren Paylaşım İçin Soruşturma Başlatıldığını Bildirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir sosyal medya hesabından yapılan Hz. Muhammed'e hakaret içeren paylaşım dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, bu tür tahrik edici ve çirkin ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

18.06.2024 16:05
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İslam şeriatını tartıştıkları programda söyledikleri gündem olan YouTuber Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Hz. Muhammed ile ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 16 Haziran 2024'te resen soruşturma başlatıldığını belirtti.

"PEYGAMBERİMİZLE İLGİLİ ÇİRKİN İFADELER ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Şüpheli Diamond Tema'nın yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildiren Tunç, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed'e Hakaret İçeren Paylaşım İçin Soruşturma Başlatıldığını Bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed'e Hakaret İçeren Paylaşım İçin Soruşturma Başlatıldığını Bildirdi - Son Dakika
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