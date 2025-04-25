Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 Geçti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 Geçti

Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek, Hatayspor'un lige veda etmesine neden oldu.

25.04.2025 22:10
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SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla 19 puanda kalan Hatayspor, lige veda etti. Bordo-beyazlı ekip, kalan maçlarının tamamını kazansa dahi en fazla 34 puana ulaşabilecek. Şu an sıralamada 34'er puanla Hatayspor'un üstünde yer alan Bodrum FK ve Alanyaspor kalan maçlarının hepsini kaybetse dahi 3 takım 34'er puanda eşitlenecek. 3'lü averajda Bodrum FK'nın gerisinde yer alacak Hatayspor, bitime 5 hafta kala Adana Demirspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Suat Güz ve Murat Şener üstlendi.

Mücadeleye iki takımda oldukça tempolu başladı. Beşiktaş, Gedson Fernandes ile direğe takılıp, Immobile ile net gol pozisyonundan faydalanamadı. Konuk Hatayspor ise 19'uncu dakikada Boutobba ile direği geçemezken, 20'nci dakikada Abdülkadir Parmak'ın golüyle öne geçen taraf oldu. Siyah-beyazlılar, bu gole 37'nci dakikada Immobile'nin penaltı golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelede ikinci yarının hemen başında Hatayspor, Strandberg ile girdiği gol pozisyonundan sonuç alamazken; Beşiktaş 52'nci dakikada Immobile'nin penaltısıyla öne geçti. 53'üncü dakikada Rafa Silva farkı 2'ye çıkartırken, 59'uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkan Immobile skoru 4-1'e getirdi. Farkın açılmasının ardından siyah-beyazlılar, birçok gol pozisyonuna girerken, Rafa Silva'nın asistinde Keny Arroyo, takımının 5'inci golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 mağlup etti.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 Geçti - Son Dakika

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