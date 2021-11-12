Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile karşılaştığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor