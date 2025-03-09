Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?