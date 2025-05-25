Beşiktaş Hentbol\'da Şampiyonluğa Ulaşarak 18. Kez Zafer Kutladı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'u yenen Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu Play-off final serisi üçüncü maçında Nilüfer Belediyesi'ni 36-31 mağlup eden Beşiktaş, seride durumu 3-0 yaparak, şampiyon oldu. Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin 15. dakikasını 11-6 önde geçen siyah-beyazlılar, devreyi de 19-13 önde kapattı.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü elinde tutan Beşiktaş, maçı 36-31 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve Vedat Pars Sezonu'nda şampiyonluğa ulaştı. Geçen sezonun ardından bu sezon da zafer yaşayan Kara Kartal toplamda 18. şampiyonluğu kazanmış oldu.

Mücadeleyi THF Başkanı Mesut Çebi, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, THF Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Başer, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Koç ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Solmaz protokol tribününden takip etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde şampiyon Beşiktaş'a kupasını THF Başkanı Mesut Çebi ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir birlikte takdim etti.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Nilüfer Belediyesi'ne ise madalya ve plaketini THF Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Başer ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora verdi.

Maçın gözlemci ve hakemleri ise plaketlerini Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or'un elinden aldı. - İSTANBUL