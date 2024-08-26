Beşiktaş Hentbol Süper Kupa'yı kazandı - Son Dakika
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Beşiktaş Hentbol Süper Kupa'yı kazandı

Beşiktaş Hentbol Süper Kupa\'yı kazandı

Beşiktaş, Spor Toto'yu 39-32 yenerek Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı kazandı. Kupa töreni düzenlendi ve Beşiktaş'a madalyaları takdim edildi.

26.08.2024 22:18
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Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Spor Toto'yu 39-32 yenen Beşiktaş, düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

Süper Kupa birincisi Beşiktaş'a madalyalarını ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, takdim etti.

Süper Kupa ikincisi Spor Toto'ya madalyalarını da THF Başkan Vekili Salim Öztürk ile Asbaşkan Mustafa Köklü verdi.

Kupa ve madalyalarını alan siyah-beyazlı hentbolcular büyük sevinç yaşadı.

Kılıç: "Camia kulüplerimizi hentbol içerisine çekmek için farklı projeler sunacağız"

THF Başkanı Uğur Kılıç, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun açılışından önceki ilk önemli maçı izlediklerini belirterek, "Geçen sezonun başarılı iki takımının Süper Kupa mücadelesinde bence sezon başı olmasına rağmen iki takım da iyi mücadele etti, zor bir oyundu, sakatlıksız bitirmelerine çok sevindim." dedi.

Sergilenen oyunun bu sezon çok çekişmeli bir lig geçeceğini gösterdiğini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ı da Spor Toto'yu da kutluyorum. Bu bir serüven, güçlü ve geniş kadrolar, her zaman için daha avantajlı oluyor. Bu sezon 4-5 takımın şampiyonluk için yarışacağı, erkekler için güçlü bir ligin devam edeceğini düşünüyorum. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum, sporcularımıza sakatlıksız başarılarla dolu milli takımımızı çok olumlu yönde etkileyecek yeni bir sezon diliyorum."

Taraftarın yoğun ilgisine yönelik de Kılıç, "Camia kulüplerinin taraftar olarak spora katkısı şu an arkamızda da gördüğünüz gibi coşkulu oluyor. Bu yüzden biz hep şunu söyledik, hentbol iklimini öyle olumlu hale getireceğiz ki diğer camia kulüplerimizi de içeriye çekmek istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte hem Galatasaray, hem Fenerbahçe hem Trabzonspor ve güzide camia kulüplerimizi hentbol içerisine çekmek için farklı projeler sunacağız. Eminim ki önümüzdeki sezonlarda bu takımlardan birkaç tanesini de hentbolun içerisinde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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