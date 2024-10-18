Beşiktaş Hentbol Takımı EHF Avrupa Kupası'nda

Spor

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında yarın Sırbistan temsilcisi HC Dinamo Pancevo'yu ağırlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynayacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ekim'de Sırbistan'da yapılacak.

Organizasyona Beşiktaş gibi ikinci turdan dahil olan Beykoz Belediyespor ise Romanya'nın CS Minaur Baia Mare takımı ile maçlarını 25-26 Ekim tarihlerinde deplasmanda oynayacak.