Beşiktaş, Ajax ile oynayacağı karşılaşma için Hollanda'ya gitti

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda temsilcisi Ajax ile 28 Eylül Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hollanda'nın Amsterdam kentine giden siyah-beyazlı kafilede kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, yöneticiler Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy ve Fırat Fidan da yer aldı.

Beşiktaş, yarın TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Johan Cruyff Arena'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı çalışmayla Ajax maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi TSİ 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek.