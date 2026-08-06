Beşiktaş, Hradec Kralove ile Golsüz Eşitlikte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Hradec Kralove ile Golsüz Eşitlikte

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol kanattan İlhan Fakılı'nın ortasında savunmanın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.

11. dakikada ceza yayında topla buluşan Sloncik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın şutunda kaleci Zadrazil topu kontrol etti.

39. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Orkun Kökçü'nün şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

41. dakikada Oh'un rakibini çalımlayarak ceza yayı çizgisinden şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

44. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Horak'ın şutunda Emirhan topu çizgiden kornere yolladı.

Stat: Malsovicka Arena

Hakemler: Horatiu Fesnic, Alexandru Cerei, Alexandru Voda

Hradec Kralove: Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera (Ludvicek dk. 42)

Yedekler: Patrik Vizek, Vagner, Neto, Valenta, Ponikelsky, Trubac, Hodek, Regza, Abdullahi Umar, Lucas Kubr

Teknik Direktör: David Horejs

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Hyeon-gyu Oh

Yedekler: Doğan Alemdar, Agbadou, Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Yasin Özcan, Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Rashica, Kartal Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Sarı kartlar: Van Buren, Uhrincat (Hradec Kralove), Cerny (Beşiktaş)

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Hradec Kralove ile Golsüz Eşitlikte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te ’fezleke gizliliği’ tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti Meclis'te 'fezleke gizliliği' tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı

17:33
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:50
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 20:50:13. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Hradec Kralove ile Golsüz Eşitlikte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.