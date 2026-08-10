Beşiktaş Hradec Kralove'ye Hazırlanıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi rövanşı için Hradec Kralove ile maça hazırlanıyor.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Hradec Kralove takımını konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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