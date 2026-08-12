Beşiktaş Hradec Kralove\'yi Ağırlıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi konuk edecek. İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanarak avantaj elde eden siyah-beyazlılar, rakibini geçerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de Çekya ekibi Hradec Kralove ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan turun ilk mücadelesini 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazanan Kartal, sahasında da kayıp yaşamadan adını play-off turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Avrupa kupalarında 262. randevu

Kara Kartal, Hradec Kralove müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarında da 262. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 261 mücadelede 100 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 352 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

Avrupa'da evinde 131. mücadele

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar evinde 130 mücadele oynadı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 65 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda fileleri 201 kez havalandıran Kara Kartal, 150 golü de ağlarında gördü.

Avrupa Ligi'nde 137. müsabaka

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 136 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 60 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 135 karşılaşmada 213 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.

Çekya takımlarıyla 8. mücadele

Kara Kartal, bugüne kadar Çekya takımlarıyla 7 kez karşı karşıya geldi. İlk kez 2002-2003 sezonunda bir Çek takımıyla rakip olan siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda, Slavia Prag ile son 16 turunda mücadele etti. Sahasındaki müsabakayı 4-2 kazanan Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kaybetti. 2003-2004 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Sparta Prag ile eşleşen Kartal, İstanbul'da 1-0 galip gelirken, Prag'daki karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. 2010-2011 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi elemeleri 2. turda Viktoria Plzen'le karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de 3-0'la güle taraf olduğu maçın rövanşında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, son olarak da geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi 3. eleme turunda konuk olduğu Hradec Kralove'yi 1-0'la geçti.

Kassoum Ouattara cezalı

Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde yeni transfer Kassoum Ouattara cezalı durumda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan turun ilk maçında 71. dakika ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Ouattara, bu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Play-off turunda rakip Kauno Zalgiris olacak

Beşiktaş'ın, Hradec Kralove engelini aşıp play-off'a kalması halinde rakibi Litvanya'dan Kauno Zalgiris olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile karşılaşan Zalgiris, ilk maçı 5-0, ikinci karşılaşmayı da 2-1 kaybederek play-off'lara kaldı.

Elenirse rota Konferans Ligi play-off'u

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek. Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybederse Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos ile oynayacak.

Urs Schnyder düdük çalacak

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasında oynanacak maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Lukas Fahndrich, AVAR'da da Michele Schmölzer yer alacak.

Beşiktaş'ın UEFA listesi

Beşiktaş'ın, Hradec Kralove maçları için UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular bulunuyor:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy."