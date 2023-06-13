Kulüpler Birliği toplantısında başkanlığı cepte gören Ekşi'den Beşiktaş cephesine olay ifadeler: Desteğinize ihtiyacım yok

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın Kulüpler Birliği toplantısından neden erken ayrıldığı ortaya çıktı. Baltacı'nın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile restleştiği ortaya çıktı.

"ADİL DEĞİLSİNİZ"

Baltacı'nın TFF'de yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi'ye, "Biz sizi istemiyoruz çünkü Beşiktaş'a saygısızlık ve adaletsizlik yapıyorsunuz, adil değilsiniz. Siz taraflısınız, size güvenmiyoruz ve istemiyoruz." dediği belirtildi.

Engin Baltacı

"SİZİN DESTEĞİNİZE İHTİYACIM YOK"

Bu sözler üzerine Büyükekşi'nin de "Sizin desteğinize ihtiyacım yok" diyerek Baltacı'ya cevap verdiği ortaya çıktı. Büyükekşi ile restleşen Baltacı daha sonra toplantının bitmesini beklemeden salondan ayrıldı.