Kulüpler Birliği toplantısında başkanlığı cepte gören Ekşi'den Beşiktaş cephesine olay ifadeler: Desteğinize ihtiyacım yok - Son Dakika
Üye Girişi

Kulüpler Birliği toplantısında başkanlığı cepte gören Ekşi'den Beşiktaş cephesine olay ifadeler: Desteğinize ihtiyacım yok

13.06.2023 10:30

Kulüpler Birliği Toplantısı'nda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı arasında olay çıktı. Baltacı'nın "Biz sizi istemiyoruz çünkü Beşiktaş'a saygısızlık ve adaletsizlik yapıyorsunuz, adil değilsiniz." dediği buna cevap olarak ise Ekşi'nin "Sizin desteğinize ihtiyacım yok" ifadelerini kullandığı belirtildi. Baltacı'nın toplantıdan erken ayrılmasının nedeninin bu restleşme sebebiyle olduğu öğrenildi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın Kulüpler Birliği toplantısından neden erken ayrıldığı ortaya çıktı. Baltacı'nın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile restleştiği ortaya çıktı.

"ADİL DEĞİLSİNİZ"

Baltacı'nın TFF'de yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi'ye, "Biz sizi istemiyoruz çünkü Beşiktaş'a saygısızlık ve adaletsizlik yapıyorsunuz, adil değilsiniz. Siz taraflısınız, size güvenmiyoruz ve istemiyoruz." dediği belirtildi.

Kulüpler Birliği toplantısında başkanlığı cepte gören Ekşi'den Beşiktaş cephesine olay söz: Desteğinize ihtiyacım yok
Engin Baltacı

"SİZİN DESTEĞİNİZE İHTİYACIM YOK"

Bu sözler üzerine Büyükekşi'nin de "Sizin desteğinize ihtiyacım yok" diyerek Baltacı'ya cevap verdiği ortaya çıktı. Büyükekşi ile restleşen Baltacı daha sonra toplantının bitmesini beklemeden salondan ayrıldı.

YORUMLAR
500

Kulüpler Birliği Vakfı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği toplantısında başkanlığı cepte gören Ekşi'den Beşiktaş cephesine olay ifadeler: Desteğinize ihtiyacım yok - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Adana Demirspor'da Montella dönemi sona erdi, Sergen Yalçın ile görüşmeler başladı
11:34 Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert tepki
11:31 Montella'yı Fenerbahçe'ye uğurlayan Adana Demirspor'dan Sergen Yalçın bombası
11:29 Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a "sel" tepkisi: Emanete hıyanet etti
11:32 Bahçeli: Parlamenter sisteme dönüş hayalleri suya düşmüştür
11:23 Bahçeli'den muhalefete dikkat çeken sözler: Yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz
11:11 Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e çıktı
11:05 Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e yükseldi
11:03 Dolar/TL Yatay Seyirle Başladı
11:01 Dolar 23.67 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 11:50:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kulüpler Birliği toplantısında başkanlığı cepte gören Ekşi'den Beşiktaş cephesine olay ifadeler: Desteğinize ihtiyacım yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement